Шавло: «С Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 3 декабря, «Спартак» уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ. По мнению Шавло, от Абаскаля необходимо требовать конкретных результатов, так как команда выступает нестабильно.

«С Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты, и дать ему понять, что нужно вырывать победы в таких матчах, как с «Ахматом». Так дальше не может продолжаться. Команда по-прежнему не имеет стабильности в результатах, а некоторые футболисты, которых купили за хорошие деньги, сидят на лавке и не показывают свой уровень», — цитирует Шавло RT.

В 17 турах РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой заключительный матч в нынешнем году «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.