​Совет директоров «Спартака» оценит работу Абаскаля

Олег Малышев, который работает на должности генерального директора «Спартака», после победы над «Крыльями Советов» (3:0) высказался на тему будущего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Правда ли то, что совет директоров будет принимать решение по будущему Абаскаля? Совет директоров регулярно собирается, мы обсуждаем разные моменты, в том числе и спортивный блок.

Будет ли дана оценка работы тренера на ближайшем заседании? Мы постоянно оцениваем работу тренера.

Есть вероятность, что Абаскаль уйдёт? Если будут приняты какие-то решения, мы вам сообщим», - сказал Малышев журналистам.