Характер всё ещё есть: «Спартак» перед зимним перерывом вынес «Крылья Советов»

В субботу «Спартак» закрыл 2023-й календарный год разгромной победой над «Крыльями Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями от этого матча.

Залог успеха – отсутствие Абаскаля? Нет, конечно

Самая банальная мысль, которая напрашивается после матча «Спартака» и «Крыльев Советов», заключается в том, что москвичам лучше без Гильермо Абаскаля. Испанец пропустил матч из-за дисквалификации, и «красно-белые» выиграли со счётом 3:0. Однако такое умозаключение, естественно, не имеет под собой никакого основания. Абаскаля не было скамейке, но очевидно, что готовил команду, выбирал состав именно он.

Более того, именно стартовый план на игру и стал решающим. «Спартак» забил дважды в дебюте, просто разорвав оборону «Крыльев Советов». Результатом этого стало то, что Владимиру Слишковичу даже не было необходимости оперативно реагировать на игру «красно-белых». Даже на каком-то уровне подсказок у боснийца не было надобности вступать в игру, так как футболисты играли по плану, который работал.

Победа над самарцами во многом стала заслугой Абаскаля, потому что именно его стартовый план и сработал.

Билась ли команда за тренера?

Вот это интересный вопрос, о котором стоит задуматься. Слухов о возможной отставке Абаскаля в последнее время очень много. Неудачный результат в матче против «Крыльев Советов» только добавил бы доводов в пользу увольнения испанца. Однако в этот момент «Спартак» взял и просто уничтожил самарцев, которые проводят хороший сезон.

Причём важную роль в этом успехе сыграл Александр Соболев, у которого, по данным СМИ, конфликт с Абаскалем. Мы в России любим рассуждать, что футболисты могут сливать наставника. И уж как раз Соболев мог бы и заняться этим, но вместо этого он выдал один из лучших своих матчей в этой части сезона. Прекрасно проявил себя Кристофер Мартинс, который тоже едва ли рад тому игровому времени, которое ему выделяет Абаскаль.

Вряд ли можно говорить, что футболисты бились за то, чтобы испанец остался, или что «красно-белые» хотели поддержать Абаскаля после не самого логичного решения КДК о дисквалификации тренера. Однако точно можно сказать, что футболисты не сливали тренера. Команда бьётся, несмотря на все слухи, разговоры, неудачи, и продолжает гнуть свою линию.

Такие Соболев и Мартинс «Спартаку» нужны

Отдельно надо обратить внимание на игру Соболева и Мартинса. Нападающий в последнее время присел на лавку, и его статистика наглядно показывала, что такое решение Абаскаля не выглядело совсем уж нелогичным. Однако в субботу форвард вышел на поле с первых минут и сделал всё, чтобы доказать своё право выходить на поле. Такой нацеленный на ворота Соболев «Спартаку» точно нужен. Осталось добиться того, чтобы форвард всегда был так же сфокусирован на футболе.

Мартинс же в чём-то уникальный футболист. Когда он в настроении – он может быть важнейшим игроком «Спартака». В субботу полузащитник успевал везде – отдал и забил. Мартинс, получив неприятный удар по ногам, продолжал играть и биться. Тем удивительнее, что такой футбол он показывает не часто. Люксембуржец – очень способный игрок, и одна из главных задач тренера «Спартака» на вторую часть сезона – найти подход к Мартинсу, чтобы он стабильно действовал на таком уровне.

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Роман Андреев