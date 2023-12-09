​Промес оценил свой гол «Крыльям Советов»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после крупной победы над «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

«Было реально холодно! Но надо отметить, что поле в порядке. Против «Балтики» было хуже. А мороз действительно сильный.

Гол? Отличный пас от Криса, я нашёл возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился!

Здорово, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Спасибо им. Увидимся в следующем году. Первый же матч [против «Зенита»] будет интересным», - сказал Промес. Видео с его словами опубликовала пресс-служба «красно-белых».