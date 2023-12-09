​Гарре ответил на вопрос о своём будущем

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Останусь ли я в «Крыльях» после зимы? Сегодня я в этой команде, играю тут и не думаю ни о чём другом», - цитирует Гарре «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Гарре со стороны «Удинезе».

В чемпионате России сезона 2023/2024 Бенхамин Гарре провёл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три голевых паса.

«Крылья Советов» сейчас занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч Премьер-лиги самарцы проведут уже весной.