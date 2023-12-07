Мостовой — о дисквалификации Абаскаля: Сколько было случаев, когда команда без тренера на бровке играла даже лучше

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой считает, что дисквалификация испанского наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля не повлияет на команду.

Напомним, Абаскаль был отстранен от трех матчей РПЛ (один условно) за эпизод с нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Есть множество примеров, когда люди, стоящие у бровки, никакой роли не играют. Сколько было случаев, когда, наоборот, в такой ситуации команда играла даже лучше», — цитирует Мостового «Газета.Ру».

Предстоящий матч «Спартака» пройдет 9 декабря. Поединок 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» должен будет начаться в 14:00 по мск.

В первом круге РПЛ подопечные Игоря Осинькина разгромили «красно-белый» коллектив со счетом 4:0.