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Шитов: «Я расстроен, что «Спартак» занимает такое место»

06 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
09.12 14:00

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды за «Тюмень», высказался о положении «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков. Несмотря на такое положение московской команды, Шитов вверит, что она ещё способна побороться за чемпионский титул.

«Я сейчас расстроен, что команда занимает такое место. От «Спартака» всегда ждут большего. Надеюсь, команда ещё прибавит и будет в топе», — цитирует Шитова Metaratings.

Свой заключительный в нынешнем году матч «Спартак» проведёт 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Шитов

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