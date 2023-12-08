Динияр Билялетдинов: «Спартаку» не хватает баланса, прыгает от хорошей игры к провалам»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел промежуточные итоги выступления «красно-белых» в РПЛ.

- В чем проблемы «Спартака» в этом сезоне? Команда застряла в середине таблицы.

- У нее пока не хватает баланса. Прыгают от хорошей игры к провалам. Может быть, команда стала заложником ситуации, при которой ей всегда надо атаковать.

- Ротация состава сильно мешает?

- Тоже сказывается. Но тренер готовится к определенному сопернику, он видит, что в каком-то матче нужны эти качества игроков, и пытается оптимизировать состав. Но цельной картины на дистанции не получается. А чтобы за что-то бороться, надо делать матчей семь-восемь с набором очков и стабилизацией игры. А когда постоянно все чередуется, плюс дерганья, скандалы – все это не способствует стабильному набору очков.

- Как отнеслись к последнему скандалу с участием Абаскаля – толчку Бериши?

- Мне кажется, что в той ситуации больше должны были помощники успокоить Беришу. А провокация была очевидная. Возможно, у Бериши есть что-то закулисное в плане провокаций. А что касается Абаскаля, то все равно надо сдерживаться.

- Допускаете, что Абаскаль больше не появится на скамейке «Спартака»?

- Опять все с нуля начнется? Я за то, чтобы давали работать побольше. Эмоции у всех тренеров есть. У «Спартака» уже были такие наставники. Тедеско можно вспомнить, который прыгал на бровке. По эмоциональному фону к ним нет претензий, а по игровым моментам – это другой вопрос.

- Не всем нравится, когда тренер прыгает на бровке.

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- Не всем, но я это воспринимаю, что просто у человека такая психика: поскакать, поспорить, выплеснуть эмоции, завести команду. А изначально я смотрел и думал: блин, что происходит?

- Как восприняли ситуацию с Джикией, который сел на скамейку?

- Наверное, он не убеждает Абаскаля на тренировках. Плюс есть количество ошибок, которые перевешивают.

- А может Бабич просто сильнее?

- На вид Бабич - неплохой защитник для нашего чемпионата. Но в моем понимании в команде должен быть ведущий защитник. Когда ЦСКА играл стабильно, в мое время, там был Игнашевич.

- Джикия не потянул эту роль?

- Он слишком часто ошибался. А сейчас на роль ведущего защитника претендует Бабич. А Джикии надо работать, доказывать, что он может быть надежным. Все от него зависит. Если тренер так резко поменял к нему отношение, а он был капитаном и лидером, то тут надо разбираться. И начинать при этом с себя. Хотя Джикия – парень не конфликтный, не должно быть подводных камней. Возможно, он просто сейчас не в форме.

- Может ему лучше поменять команду?

- Не надо. Нужно зиму отработать. Если он хорошо проведет предсезонку, то должен играть.

- Вы сторонник того, что последний зимний тур чемпионата надо было переносить?

- Не знаю, есть ли весной окно. Можно было бы и перенести, но не целый тур, а отдельные матчи. Ведь некоторые команды будут играть в южных регионах.

- Лично для вас была проблема играть зимой в холод?

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- Нет. Помню, мы с «Томью» как-то начинали сезон, играли по колено в снегу.

- Это же не футбол.

- Да, не футбол, мы в какой стране живем? Нужно уметь играть в таких условиях. По-моему, в 2006 году у нас в гостях была «Севилья» в конце февраля в Лиге Европы. Ни одной травинки на поле не было и мороз -16. Мы проиграли 0:1, но испанцы на матч вышли и бегали. Цокали по твердому газону, и никто особо не жаловался.

Елена Григорьевская