Александр Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии - это сплошные плюсы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив».

- «Локомотиву» он, конечно, пригодится. Это однозначно. Он ещё молодой достаточно защитник. Защитник и в 35 лет может быть лучшим. В нашем чемпионате как пример были Иванович и Чорлука. Так что Джикия ещё долго будет играть. У него есть опыт, есть навыки и хороший уровень. Так что он точно пригодился бы «Локомотиву». В команде есть молодые ребята, но опытные тоже ведь нужны. Для «Локомотива» такой потенциальный трансфер - это сплошные плюсы.

А вот потеря ли это для «Спартака» - это лучше узнать у тренера. Странно ли, что он не играет? Но здесь нужно понимать, что нельзя, чтобы на поле вышли 12 игроков. Не могут играть все. Я понимаю тут и футболиста, и тренера. Не могут все играть, и не могут быть все довольны. Во всех странах, во всех командах такая история. Обязательно кто-то недоволен игровым временем. Так что в этом ничего такого нет», - сказал Мостовой.