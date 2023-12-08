​Мележиков не поддерживает приглашение иностранца на пост спортивного директора «Спартака»

Новым спортивным директором «Спартака» может стать Хавьер Рибалта, который не так давно занимал аналогичную должность в «Зените».

Евгений Мележиков, который ранее работал генеральным директором «Спартака», не поддерживает идею с приглашением иностранца на этот пост.

«Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии», - сказал Мележиков «Спорт-Экспрессу».

Мележиков добавил, что иностранные специалисты имеют другие приоритеты. Функционер считает, что «Спартак» должен ориентироваться на специалистов из России, ведь иностранцы, по его словам, на посту спортивного директора будут лишь шеф-скаутами.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.