Чернов заявил, что «Спартаку» не нужны игроки «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о том, нуждается ли московский клуб в покупках игроков «Крыльев Советов», за которые он выступал ранее.

По мнению Чернова, «Спартак» хорошо укомплектован и не нуждается в приобретениях.

«Нам никто не нужен. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Если дальше будем так же играть, всё будет хорошо», — приводит слова Чернова Sport24.

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в марте следующего года против петербургского «Зенита».