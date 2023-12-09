Масалитин назвал уязвимую сторону Абаскаля

Бывший нападающий столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назвал такую сторону наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, которая часто играет против него. Это неумение не отвечать на провокации.

«Действия Абаскаля заслуживали красной карточки. Если бы он сдержал свои эмоции, просто пальцем у виска покрутил, обошлось бы», - говорит Масалитин «Газете.Ру».

Напомним, что неделю назад Абаскаль ответил на провокацию со стороны лидера «Ахмата» Бернарда Бериши. Косовар «запрыгнул» в техническую зону «красно-белых» после гола грозненцев. Абаскаль физически ответил Берише, схватив того за корпус.

Как итог – на сегодняшней игре Гильермо Абаскаль присутствовать не смог, так как был удалён за свои действия. К счастью для него, его подопечные разгромили «Крылья» - 3:0.