Бобёр: Игра «Спартака» и «Крыльев Советов» будет интересной для зрителей

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался перед матчем 18-го тура чемпионата России между самарцами и «Спартаком».

Как отметил эксперт, «красно-белые» играют в открытый футбол, а это на руку команде Игоря Осинькина, которая может ловить соперника на контратаках.

«Сложно прогнозировать, как тренеры поставят задачу на игру. Даже если игра начнется с осторожностью, то по прошествии времени она раскроется и будет обоюдоострая и интересная для зрителя», — заявил Бобёр Metaratings.

Матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 9 декабря. Арбитр должен дать свисток о начале поединка в 14:00 по мск.

В первом круге самарцы были сильнее «красно-белых», одержав на своем поле крупную победу со счетом 4:0.