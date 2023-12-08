Деменко считает, что Абаскаль может покинуть «Спартак» в случае прихода Рибалты

Экс-футболист сборной России Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».

По мнению эксперта, спортивный директор должен подстраиваться под главного тренера, при этом он не стал исключать возможной отставки Гильермо Абаскаля с поста наставника клуба.

«Непонятно, что дальше будет: останется Абаскаль или не останется. Но в любом случае, если Рибалту приглашают и уже разговаривают на эту тему, значит, и тренера, возможно, могут и снять с должности», — приводит слова Деменко Rusfootball.

После 17 туров «Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 27 очков.