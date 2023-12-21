Орлов назвал Алонсо и Бабича лучшими центральными защитниками РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал двух лучших центральных защитников в РПЛ.

Журналист отметил игрока «Краснодара» Хуниора Алонсо и защитника «Спартака» Срджана Бабича. Орлов считает, что парагвайский футболист придал солидности обороне «быков», а серб сходу сумел вписаться в игру «красно-белых» и принести команде много пользы.

«Он (Алонсо) всё умеет! По всем компонентам игры центрального защитника южноамериканец выглядит очень прилично.

Бабич сразу же вписался в игру «Спартака». Отличные физические данные. Балканская культура игры, и это, конечно, комплимент. Забил победный гол в матче с «Сочи», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Алонсо провёл за «Краснодар» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. На счету Бабича два гола в 16 встречах в составе «Спартака».