Зиньковский назвал уязвимое место «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) «красно-белые» плохо начали второй тайм, пропустив гол спустя две минуты после перерыва.

«Банально — концентрация. Потеряли мяч, быстрая контратака. Возможно, это наше уязвимое место — эти контратаки», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В 17 турах РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.