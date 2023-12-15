Орещук назвал сильнейшее качество Салтыкова

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Очень хороший и качественный футболист, здорово играет впереди, не боится идти в обводку. Сильнейшее его качество — это скорость. Никита — перспективный игрок», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что 19-летнему футболисту не стоит менять команду в зимнее трансферное окно, а лучше сделать это летом.

В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 21 матч, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. На сегодняшний день самарская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 встречах.