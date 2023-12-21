Гарре рассказал, кто из соотечественников зовёт его в «Челси»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о своём общении с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом.

Гарре назвал Фернандеса своим близким другом, отметив, что они часто шутят на тему возможного перехода игрока самарской команды в лондонский клуб.

«Энцо Фернандес — один из моих близких друзей. Мы знакомы уже 5-6 лет, когда он только начинал в Аргентине.

Шутим ли, что он должен забрать меня в «Челси»? Да, мы часто так шутим», — приводит слова Гарре «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 23-летний Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, забил в них восемь голов и отдал три результативные передачи. Отметим, что ранее аргентинский футболист выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити».