Даниил Денисов: «Спартак» быстрее приспособился к полю и победил «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос об игре в морозную погоду.

В субботу, 9 декабря, «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре чемпионата России со счетом 3:0. Перед стартом поединка термометр показывал температуру воздуха минус 11,5 градусов.

«Нужно играть или не нужно – это решаю не я, и не команда, не футболисты. Но мы к полю, наверное, приспособились быстрее, и победили», — приводит слова Денисова «МК-Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет три голевые передачи.

В 18 турах «Спартак» набрал 30 очков и на данный момент занимает пятое место в чемпионате России.