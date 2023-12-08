Бояринцев: «Я не стал бы осуждать Абаскаля»

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о дисквалификации наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за его поступок в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, по ходу встречи нападающий грозненской команды Бернард Бериша прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанский специалист повалил футболиста на газон. За такое поведение тренер «Спартака впоследствии был дисквалифицирован на три игры (одна из которых — условно).

«Я не стал бы осуждать Абаскаля, потому не знаю, как сам поступил бы. А тут ты ещё и гол пропустили. Он вскипел. Да, возможно, стоило быть выше этого. Но такие решения принимаются за доли секунды. Не знаю, почему за такое поведение Бериша не получил удаление», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 9 декабря, против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.