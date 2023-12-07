Гранат: «Неудивительно, что Абаскаль сорвался»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о дисквалификации главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, испанский специалист был дисквалифицирован на три игры (одна — условно) за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

«Думаю, что впредь Абаскаль будет вести себя по-другому. С эмоциями не каждый может справиться, тем более какой пресс на него идёт со всех сторон. Неудивительно, что он сорвался», — цитирует Граната «Чемпионат».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.