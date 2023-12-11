Чернов: «Раздевалка «Спартака» многое потеряет, если Джикия уйдёт»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о возможном уходе из клуба капитана команды Георгия Джикии.

По мнению Чернова, уход Джикии негативно отразится на атмосфере в раздевалке команды.

«Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдёт. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле. Но я не могу говорить за Георгия. Если захочет уйти, то все поймут», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Джикии проявляет «Локомотив».

В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6,5 миллионов евро.