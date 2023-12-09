Ларин объяснил, почему «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился комментарием после крупной победы «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Спартак» выиграл сегодня, потому что наконец-то у них в стартовом составе вышло три чертановских воспитанника. Это немного сарказм, но в этом что-то есть», — приводит слова Ларина Metaratings.

Отметим, что речь идет о полузащитниках «красно-белых» Наиле Умярове и Даниле Пруцеве, а также нападающем Антоне Зиньковском.

«Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 30 очков после 18 туров.

Стоит сказать, что в эти выходные проходит заключительный тур чемпионата России в 2023 году. Возвращение РПЛ запланировано на март следующего года.