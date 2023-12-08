Борис Игнатьев: В матче «Спартака» и «Крыльев Советов» фаворита нет

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов».

«В матче нет фаворита. Это подтверждает качество игры «Крыльев Советов» и их занимаемая позиция. «Спартак» же показывает фрагментарные отрезки, которые могут радовать и приносить результат», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Специалист считает, что «красно-белых» нельзя считать фаворитами только из-за более качественных игроков в составе, ведь у команды Гильермо Абаскаля отсутствует стабильность.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая будет доступна в текстовом формате.

Напомним, в матче первого круга самарский коллектив крупно обыграл «красно-белых» – 4:0.