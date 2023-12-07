​Камоцци допускает, что Абаскаля уволят из «Спартака» до отбытия дисквалификации

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил трёхматчевую дисквалификацию за оказание физического воздействия на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу. Абаскаль пропустит два матча Премьер-лиги, а ещё один матч дисквалификации является условным наказанием.

Таким образом, Абаскаль пропустит последний матч РПЛ в 2023 году (против «Крыльев Советов») и первый матч в РПЛ в 2024 году (против «Зенита»). Франко Камоцци, который ранее в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, допускает, что до второго матча дисквалификации дело не дойдёт.

«Три матча дисквалификации – суровое, но справедливое наказание для Абаскаля. Испанец должен отвечать за свои эмоции, тем более есть высокая вероятность, что тренер покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения», - цитирует Камоцци Sport24.

Ближайший матч против «Крыльев Советов» «Спартак» проведёт в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.