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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци допускает, что Абаскаля уволят из «Спартака» до отбытия дисквалификации

07 Декабря 2023 • 14:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.12 14:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил трёхматчевую дисквалификацию за оказание физического воздействия на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу. Абаскаль пропустит два матча Премьер-лиги, а ещё один матч дисквалификации является условным наказанием.

Таким образом, Абаскаль пропустит последний матч РПЛ в 2023 году (против «Крыльев Советов») и первый матч в РПЛ в 2024 году (против «Зенита»). Франко Камоцци, который ранее в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, допускает, что до второго матча дисквалификации дело не дойдёт.

«Три матча дисквалификации – суровое, но справедливое наказание для Абаскаля. Испанец должен отвечать за свои эмоции, тем более есть высокая вероятность, что тренер покинет «Спартак» ещё до конца своего отстранения», - цитирует Камоцци Sport24.

Ближайший матч против «Крыльев Советов» «Спартак» проведёт в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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