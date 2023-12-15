Сабитов рассказал, как его переход в «Спартак» одобрял губернатор Московской области

Бывший защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о том, как его переход в московский клуб одобрял губернатор Московской области Борис Громов.

Напомним, что в стан «красно-белых» Сабитов перешёл в начале 2007 года из раменского «Сатурна».

«Наше общение заняло где-то минуту, но я до сих пор эти горжусь. Я зашёл, он спросил, как у меня дела, кто мной интересуется. Я ответил, что «Спартак». Он сказал: «Спартак» — это хорошо, но ты подумай». Сомнений, переходить или нет, после этого разговора не осталось», — цитирует Сабитова «Чемпионат».

Сабитов выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2010 год. В общей сложности в составе «красно-белых» защитник провёл 64 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.