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​В «Спартаке» высказались о будущем Промеса

09 Декабря 2023 • 16:49 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Крылья Советов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем нападающего Квинси Промеса.

Отметим, что действующий контракт связывает Промеса со «Спартаком» до конца сезона 2023/2024.

«Автоматическое продление контракта Промеса? Такая опция есть, она связана с количеством матчей. Ничего нового не произошло за прошедшее время. Эта опция ещё не активировалась, но я уверен, что это случится», - сказал Малышев журналистам.

Напомним, что в субботу «Спартак» разгромил на своём поле «Крылья Советов» со счётом 3:0. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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