​Тренер «Спартака» Слишкович рассказал о проблемах при подготовке к матчу

В игре с «Крыльями Советов» функции тренера «Спартака» исполнял Владимир Слишкович, ведь Гильермо Абаскаль отбывал дисквалификацию. После игры, которую «красно-белые» выиграли со счётом 3:0, специалист пообщался с журналистами. Он высказался в том числе о проблемах, с которыми сталкивалась команда.

«Бывает, что в команде появляется вирус. По этой причине несколько игроков сегодня не выступили. Наш медицинский штаб делал всё, чтобы минимизировать ситуацию, но справляться с ней непросто, все это понимают. Плюс у нас за последнее время было три выезда – самолёты, перелёты…» - сказал Слишкович.

Обыграв «Крылья Советов», «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице.