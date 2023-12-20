Колыванов: «Мозесу не следует ехать в итальянский чемпионат, ему будет сложно выдержать ритм»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в «Интер».

Ранее сообщалось, что миланский клуб рассматривает возможное приобретение 33-летнего нигерийца, ранее уже защищавшего цвета «Интера».

«Мозесу уже 33 года, так что ему не стоит ехать в итальянский чемпионат, там будет сложно выдержать ритм. Пусть лучше играет у нас и помогает «Спартаку». Вообще, я сомневаюсь, что эта информация соответствует действительности», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока «Челси» и «Ливерпуля» в 1,5 миллиона евро.