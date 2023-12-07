«Спартак» 15 лет не проигрывает дома «Крыльям Советов»

Самарские «Крылья Советов» на протяжении последних 15 лет (с учётом Кубка России) не могут одержать гостевую победу над московским «Спартаком».

Последний раз самарцы обыгрывали «красно-белых» в Москве в октябре 2008 года. Та встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу «Крыльев».

С того момента команды провели между собой 12 игр в столице России, в которых «Спартак» одержал девять побед, еще три встречи завершились вничью.

В субботу, 9 декабря, «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.