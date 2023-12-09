​Промес: «Продолжаем бороться за высокие места»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

«В первом круге мы проиграли «Крыльям» со счётом 0:4, верно? Сегодня мы ответили своей победой. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места. До встречи в новом году!» - сказал Промес на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

После субботней победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков. При этом «быки» ещё свой матч восемнадцатого тура не провели.