Тренер «Спартака» Слишкович: «Есть вирус, уже последние 2-3 недели кто-то заболевает и выздоравливает»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- У вас и тренерского штаба были сомнения в том, что игра состоится?

- Никаких сомнений не было. Мы и вчера видели, матч проводился между «Локомотивом» и «Уралом», кода было -12 градусов. И сегодня мы не ожидали, что будет значительно холоднее. Мы готовились максимально к этой игре. Случилось бы или нет, в любом случае мы к этому матчу готовы.

- Вы и Гильермо Абаскаль видите проблему в этой погоде? Она как-то может помешать «Спартаку» показать свой футбол?

- Конечно, такое замерзшее поле и такая температура повышают вероятность получения футболистами травм. А что касается условий, то они одинаковые как для нас, так и для «Крыльев Советов», поэтому жаловаться мы здесь ни в коем случае не будем. Постараемся провести этот матч максимально хорошо, чтобы добиться положительного результата для нас.

- Я так понимаю, что есть серьезная проблема с простудными и инфекционными заболеваниями? Потому что Максименко дождались, он выздоровел. Я так понимаю, что Медина не готов абсолютно. И при этом еще три футболиста слегли с болезнями?

- Есть какой-то определенный вирус, уже последние 2-3 недели кто-то заболевает и выздоравливает. Некоторые футболисты по этой причине сегодня отсутствуют. Но в любом случае у нас сегодня есть игроки, которые готовы и сегодня выйдут на поле. Конечно, мы ни в коем случае не будем искать оправданий в этом.

- Соболев сегодня снова появляется в стартовом составе. «Спартак» возвращается к уже традиционной расстановке с тремя атакующими игроками наверху?

- Не совсем корректно называть возвращение Соболева, потому что он всегда был с нами, всегда был готов и выходил в старте и на замену. Поэтому сегодня он абсолютно готов к этой игре. Надеемся, что он нам поможет.

- У Михаила Галактионова, главного тренера «Локомотива», который так же, как Гильермо был дисквалифицирован, возникли проблемы с дисциплинарными органами, потому что он пользовался рацией во время игры. Вы уже обсудили с Гильермо, как будете держать связь так, чтобы не нарушать регламентные нормы?

- Мы уже два года работаем, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания, мы говорили до матча, понимали, что его сегодня не будет здесь. Поэтому все команды были даны, каждый знает, что ему надо делать, футболисты и тренерский штаб, поэтому здесь никакой проблемы нет.