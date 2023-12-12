Кузьмичёв: «Мозес проигрывает конкуренцию, зарабатывая при этом большие деньги»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что московский клуб не станет продлевать контракт с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом.

Напомним, что действующий контракт экс-игрока «Челси», «Интера» и «Ливерпуля» со «Спартаком» рассчитан до середины 2024 года.

«Понимаю решение руководства «Спартака». Мы же понимаем, какую зарплату получает Мозес, а играет он мало. Виктор проигрывает конкуренцию в команде, зарабатывая при этом большие деньги», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Мозес провёл за «Спартак» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что лучшие годы своей карьеры нигериец провёл в составе лондонского «Челси», вместе с которым он стал чемпионом Англии в 2017 году.