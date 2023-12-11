Шишкин объяснил, почему отсутствие Абаскаля на игре с «Крыльями Советов» не повлияло на «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился комментарием об отсутствии на бровке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в матче с «Крыльями Советов».

Напомним, встреча 18-го тура чемпионата России завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0. Испанский специалист пропускал игру из-за дисквалификации, которую он получил за эпизод с Беришей.

«На базе в недельном цикле команду все равно готовил Абаскаль. И основные решения принимал тоже он. Так что ни минусов, ни плюсов в отсутствии его на скамейке я не вижу», — приводит слова Шишкина портал «РБ Спорт».

Следующий тур Российской премьер-лиги запланирован на март 2024 года.