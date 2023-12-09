Виталий Шитов: «Осинькин может возглавить топ-клуб»

Полузащитник «Тюмени» и воспитанник «красно-белых» Виталий Шитов оценил шансы Игоря Осинькина стать главным тренером топ-клуба. Например, московского «Спартака».

«Наверное может, а почему нет? Тренер очень интересный футбол ставит, любой команде такая игра придется по вкусу. Если у Игоря Витальевича получится — буду только рад», - говорит Шитов для Sport24.

Напомним, что этот сезон «Крылья Советов» под руководством Осинькина проводят гораздо лучше, если сравнивать с предыдущим. У команды перед зимней паузой шестое место турнирной таблицы и 29 очков. Обогнать клуб и отправить на седьмое место может столичный ЦСКА.