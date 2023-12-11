Тренер ЦСКА Искаков: «Понимали, что если отклоним предложение «Спартака», потеряем Медину как футболиста»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков высказался о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

Напомним, Медина стал игроком «Спартака» летом нынешнего года. За игрока сборной Парагвая «красно-белые» заплатили 6 миллионов евро.

По мнению Искакова, в ЦСКА Медина мог потерять мотивацию.

«Хесус — своеобразный, но хороший парень. Когда человеку предлагают настолько выгодные условия... Понятно, есть противостояние ЦСКА и «Спартака», но он иностранец. И мы понимали: если отклоним это предложение, потеряем Медину как футболиста», — приводит слова Искакова Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Медина провёл за «Спартак» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.