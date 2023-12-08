​Мостовой оценил перспективы Рибалты в «Спартаке»: «Люди приходят, деньги зарабатывают и уходят»

Александр Мостовой не в восторге от того, что новым спортивным директором «Спартака» может стать Хавьер Рибалта. Испанский специалист ранее уже работал в России – в 2018-2021 годах он был спортивным директором «Зенита».

По мнению Мостового, мотивацией Рибалты в «Спартаке» является заработок.

«Люди приходят, деньги зарабатывают и уходят. Этот будет таким же. Всё по кругу», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Последний матч в 2023 году «Спартак» проведёт в субботу, 9 декабря. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.