Рассказов не сыграет против «Спартака»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов не примет участие в матче против московского «Спартака», который ожидает его команду в эти выходные на «Открытие Арене».

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, у футболиста неназванные проблемы со здоровьем. Из-за них он пропустил подготовку к игре и вряд ли окажется в заявке своей команды.

Напомним, что Рассказов – воспитанник клубной академии «красно-белых». Однако за «Крылья» Николай играет лишь с начала 2023 календарного года. В этом сезоне в 16 играх он оформил два года и четыре ассиста в 21 матче во всех турнирах.