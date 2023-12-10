Гарре: «Мы соревнуемся на равных с лучшими командами лиги, я думаю, что это только начало»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о выступлениях своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в 18 турах РПЛ самарская команда набрала 29 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. По мнению аргентинского футболиста, такой результат можно назвать положительным.

«Мы соревнуемся на равных с лучшими командами лиги, и, я думаю, что это только начало для «Крыльев». Думаю, у нас есть потенциал бороться за высокие места в чемпионате. Будем сражаться до самого конца и ждать результата», — приводит слова Гарре Metaratings.

Отметим, что 18-й тур завершится сегодня, 10 декабря, и чемпионат России уйдёт на длительный зимний перерыв. Сезон возобновится весной 2024 года.