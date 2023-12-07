Первак — об Абаскале: «Наказывать нужно обязательно»

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на дисквалификацию наставника столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Ранее стало известно, что испанский специалист был отстранен на три игры РПЛ, но одна из них — условно. Напомним, Абаскаль был наказан за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура чемпионата России, в котором грозненцы одержали победу со счетом 2:1.

«Мое мнение, что наказывать нужно обязательно. Один раз не получится, и потом скажут: «Помнишь, того пинали из технической зоны, и ничего не дали». Я просто думал, что Абаскалю дадут один матч», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

Следующим соперником «красно-белых» станут «Крылья Советов». Игра состоится 9 декабря, начало — в 14:00 по мск.