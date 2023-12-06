Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания» — Виталий Шитов

06 Декабря 2023 • 17:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
09.12 14:00

«Спартак» — самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, и про неудачи», — приводит слова Шитова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 19 матчах Мелбет-Первой лиги, в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Трудовой договор Шитова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Тюмень Виталий Шитов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
16:28
Шитов: «Я расстроен, что «Спартак» занимает такое место»
14:52
Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения» 1
13:56
Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»
10:49
Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости»
05 Декабря
19:39
Шавло: «Если «Спартак» улучшит игру, сможет на что-то претендовать»
18:39
​«Спартак» организовал клубный ужин
17:08
Промес — лучший игрок «Спартака» в ноябре
15:21
Гладилин: «Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
23:35
Александр Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии - это сплошные плюсы» 1
21:27
Наумов - о поступке Абаскаля: «Мальчишество»
17:02
Шавло: «С Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты»
16:22
Титов: «У «Спартака» на поле нет лидера»
14:59
Зиньковский назвал уязвимое место «Спартака»
13:59
Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»
13:50
Гладилин назвал причину поражения «Спартака» от «Ахмата»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
01 Декабря
17:22
Первак: «В нашей стране странно не ожидать холодов в декабре»
16:45
​Матч «Спартака» в РПЛ могут перенести
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
18:46 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз считает, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство
18:32 · Россия. Премьер-лига
​Радимов: Пиняева должны были удалить в матче с «Зенитом»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Севикян хочет в Европу – он не думает о смене клуба внутри РПЛ
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: У «Спартака» боеспособный состав
18:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Как были болельщики беззащитны, так они и остались»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил решение удалить Абаскаля за толчок Бериши
17:54 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Самый запоминающийся период в карьере — время в России»
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев: «Кто такой Гинер?»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не будет продавать лидеров зимой
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания» — Виталий Шитов
17:33 · Россия. Премьер-лига
​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит
17:32 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не планирует усиление вратарской линии зимой
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Пименов поддерживает возвращение системы «весна-осень» 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем