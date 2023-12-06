«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания» — Виталий Шитов

«Спартак» — самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, и про неудачи», — приводит слова Шитова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 19 матчах Мелбет-Первой лиги, в которых забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Трудовой договор Шитова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.