Бушманов: «Спартаку» нужен новый центральный нападающий»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, какую позицию необходимо усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

Специалист считает, что «Спартак» нуждается в новом центральном нападающем, который сможет составить конкуренцию Александру Соболеву.

«Соболеву требуется конкуренция, плюс впереди необходим игрок другого плана, нежели Александр. Да, впереди могут сыграть Игнатов и Промес, но они всё-таки полузащитники. У них нет таких качеств, которые есть у нападающих», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В 17 турах РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.