Гранат: Я бы не ставил на победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов».

«На победу «Спартака» я бы не ставил, потому что «Крылья» выглядят достаточно неплохо. Жду атакующий и яркий футбол. Честно, не ожидал таких результатов от «Крыльев». Это приятно удивляет», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Перед стартом поединка «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Самарский коллектив находится на четвертой позиции, имея в копилке 29 баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет завтра, 9 декабря. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.