«Спартак» одержал вторую крупную победу в текущем сезоне РПЛ

Московский «Спартак» разгромил на своём поле «Крылья Советов» в последнем матче 2023 года.

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Отметим, что нидерландский нападающий был признан лучшим игроком по итогам матча.

Победа над самарцами стала второй крупной для «Спартака» в текущем розыгрыше чемпионата России — предыдущая была одержана в 3-м туре над казанским «Рубином» (4:1).

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.