Во вторник «Спартак» организовал клубный ужин для футболистов, тренеров и руководителей. Как сообщает на своих страницах Metaratings, на ужине были подведены промежуточные итоги сезона, а также состоялось неформальное общение.

После семнадцати туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди у команды Гильермо Абаскаля домашний матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов». После этой игры, которая состоится 9 декабря, «красно-белые» отправятся в отпуск.

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Ахмата».