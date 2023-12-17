Обедзинский: «Соболев как терминатор, а Промес «Спартак» не тащит»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему московский «Спартак» не идёт в таблице РПЛ на первом месте.

- Почему «Спартак» на пятом месте? Потому что Промес не тащит его вперёд. Соболев как терминатор, но Промес кто? Один матч сыграет нормально, а потом две игры его не видно на поле. А если играл бы Промес как надо, то «Спартак» был бы на первом месте.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает в чемпионате России пятое место с 30 очками, – заключил Обедзинский.