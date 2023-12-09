«Поле было идеальным для зимы»: Малышев похвалил работу агрономов

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев особенно похвалил агрономов домашнего стадиона «красно-белых» - «Открытие Банк Арены». Сегодня днём на ней прошла игра «Спартака» против самарских «Крыльев Советов», завершившаяся разгромом гостей – 3:0. Сопровождал матч 12-градусный мороз.

«С мячом по полю побегать вполне можно. Отметил бы работу агрономов. Поле было в идеальном состоянии для этого времени года», - говорит Малышев телеканалу «Матч ТВ».

Функционер вдобавок выразил особую благодарность болельщикам, которые поддержали «Спартак» в не совсем футбольных условиях.

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