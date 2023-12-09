​Камоцци: «Спартаку» нужен тренер, но не Абаскаль»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался после победы московской команды над «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

«Сегодня «Спартак» показал, что может побеждать и без главного тренера. Всем командам нужен тренер, и «красно-белым» тоже, но не Абаскаль», - цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, что игру против «Крыльев Советов» Гильермо Абаскаль пропускал по причине дисквалификации.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч Премьер-лиги «красно-белые» проведут в марте.