Рассказов пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы

Стала известна причина, из-за которой защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов пропустит матч 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Игрок самарцев в январе текущего года присоединился к клубу, перейдя из стана «красно-белых». В нынешнем сезоне Рассказов провёл 21 матч в рамках всех турниров, забив два гола при четырёх ассистах.

«У Николая выявилась одна из старых болячек, футболист досрочно закончил год», — приводит слова пресс-службы самарцев «Матч ТВ».

Последняя встреча «Крыльев Советов» в 2023 году пройдёт сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» назначен на 14:00 по московскому времени.