​В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов»

В субботу «Спартак» проведёт последний матч в 2023 году. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Крылья Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, ответил на вопрос об ожидаемой посещаемости поединка на «Открытие Арене».

«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» стартует 9 декабря в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.