Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов»

08 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.87 X 3.95 2 4.05
Через 20 ч. 52 мин.

В субботу «Спартак» проведёт последний матч в 2023 году. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Крылья Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, ответил на вопрос об ожидаемой посещаемости поединка на «Открытие Арене».

«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» стартует 9 декабря в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Дмитрий Зеленов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
17:03
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч «Спартака» с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ
16:37
Агент: «Насчёт возвращения Жиго в «Спартак» со мной никто не связывался»
16:30
«Хотелось бы совершать больше голевых действий» — Зиньковский
16:21
Зиньковский: «Никто не удовлетворён результатом»
16:07
Гранат: Я бы не ставил на победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
15:34
​В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов»
15:15
Якуба: «Серию А не потяну»
14:55
Игрок «Крыльев Советов» Якуба: «Результат складывается из мелочей, в том числе из обычного фарта»
14:07
Наумов — о Рибалте в «Спартаке»: «Никакого смысла в назначении спортивном директором иностранца я не вижу»
12:51
​Мостовой оценил перспективы Рибалты в «Спартаке»: «Люди приходят, деньги зарабатывают и уходят»
12:46
​Мостовой преуменьшил заслуги Рибалты в «Зените»
12:41
​Мележиков не поддерживает приглашение иностранца на пост спортивного директора «Спартака»
12:25
​Камоцци оценил возможное назначение Рибалты в «Спартаке»
12:15
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак Москва — Крылья Советов чемпионата России — 9 декабря 2023
12:08
Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
11:38
​Ведущий скаут «Бенфики» провёл встречу с боссами «Спартака»
11:28
Камоцци: «Я бы сейчас не вернулся в «Спартак»
11:25
Деменко: Дисквалификация Абаскаля не повлияет на игроков «Спартака»
11:19
​Деменко не считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»
10:52
Бояринцев: «Я не стал бы осуждать Абаскаля»
10:41
Динияр Билялетдинов: «Спартаку» не хватает баланса, прыгает от хорошей игры к провалам»
10:40
​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей
10:19
Якуба — о разгроме «Спартака»: «Очень крутой матч, всё получалось у ребят»
10:01
Радимов: «Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году в «Спартаке» уже не будет»
09:59
Рибалта уже в Москве – его встретил сотрудник «Спартака»
09:46
Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой»
01:13
Названа возможная зарплата Рибалты в «Спартаке»
07 Декабря
21:54
Мостовой: Чемпионство? «Спартак» не должен быть даже в тройке
21:46
Мостовой готов возглавить «Спартак» 4
21:26
«Спартак» 15 лет не проигрывает дома «Крыльям Советов»
21:18
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Спартак Москва — Крылья Советов РПЛ — 9 декабря 2023
20:12
Масалитин не исключил отставки Абаскаля зимой
19:37
​Уткин: «Если бы Абаскаль не ответил Берише, люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка» 1
19:09
Бобёр: Игра «Спартака» и «Крыльев Советов» будет интересной для зрителей
18:45
Масалитин: «ЦСКА - более опытная команда, чем «Краснодар», и в этом вижу шанс»
18:18
Шикунов — о спортивном директоре «Спартака»: «Ни рыба, ни мясо»
18:11
Мостовой — о дисквалификации Абаскаля: Сколько было случаев, когда команда без тренера на бровке играла даже лучше
17:40
Мостовой считает справедливым решение дисквалифицировать Абаскаля
16:57
​Агент Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак»
16:35
Экс-вратарь ЦСКА Биджиев оценил дисквалификацию Абаскаля
16:16
​Борис Игнатьев: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»
16:06
Первак — об Абаскале: «Наказывать нужно обязательно»
16:03
Губерниев — о дисквалификации Абаскаля: «Нормальное наказание, ему просто стоит держать себя в руках»
15:52
​Рибалта отреагировал на информацию о скором назначении в «Спартаке»
15:45
Гранат: «Неудивительно, что Абаскаль сорвался»
15:12
Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: «Это вполне справедливое наказание»
14:57
​Камоцци допускает, что Абаскаля уволят из «Спартака» до отбытия дисквалификации
14:54
Бушманов: «Спартаку» нужен новый центральный нападающий»
14:21
Рианчо: «Абаскаль просто ошибся, не совладал с эмоциями»
06 Декабря
22:26
​Ставка и прогноз на матч Спартак – Крылья Советов чемпионата России 9 декабря 2023
21:35
Зазулин обвинил Джикию в пропущенных голах «Спартака»
18:46
Озбилиз считает, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство
17:42
«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания» — Виталий Шитов
16:28
Шитов: «Я расстроен, что «Спартак» занимает такое место»
14:52
Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения» 1
13:56
Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»
10:49
Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости»
05 Декабря
19:39
Шавло: «Если «Спартак» улучшит игру, сможет на что-то претендовать»
18:39
​«Спартак» организовал клубный ужин
17:08
Промес — лучший игрок «Спартака» в ноябре
15:21
Гладилин: «Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
23:35
Александр Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии - это сплошные плюсы» 1
21:27
Наумов - о поступке Абаскаля: «Мальчишество»
17:02
Шавло: «С Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты»
16:22
Титов: «У «Спартака» на поле нет лидера»
14:59
Зиньковский назвал уязвимое место «Спартака»
13:59
Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»
13:50
Гладилин назвал причину поражения «Спартака» от «Ахмата»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
01 Декабря
17:22
Первак: «В нашей стране странно не ожидать холодов в декабре»
16:45
​Матч «Спартака» в РПЛ могут перенести
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
09.12.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.85 3.95
Видео
09.12.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.32 3.55 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
17:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов назвал игроков, с которыми «Зенит» может расстаться
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» зимой могут покинуть шесть игроков
16:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев не хочет брать длинный отпуск и готов продолжать тренировать
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» показал данные с термометра перед матчем с «Уралом»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Сутормину лучше перейти в «Урал» или «Оренбург»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Насчёт возвращения Жиго в «Спартак» со мной никто не связывался»
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Хотелось бы совершать больше голевых действий» — Зиньковский
16:29 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отчитались о состоянии газона перед матчем с «Динамо» фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Никто не удовлетворён результатом»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, почему Рибалта не нужен «Спартаку»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо
16:13 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В морозы нужно беспокоиться не о футболистах, а о болельщиках»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Наумов не считает, что матч «Локомотива» и «Урала» нужно переносить
16:07 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Я бы не ставил на победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о переходе из ЦСКА в «Локомотив»: «Я не верил, что меня купили за 5 миллионов евро»
Все новости
Рекомендуем